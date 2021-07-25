الأحد 25-07-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 25-07-2021 12:36 ص

آخر تطورات ما يحدث في مستشفى الجاردنز

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  الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توجه وزيرا الصحة الدكتور فراس الهواري والداخلية مازن الفراية الى مستشفى الجاردنز، وذلك بعد أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى مما أدى إلى نقص في الأكسجين. اضافة اعلان


 وفرضت الأجهزة الأمنية، طوقا امنيا في محيط المستشفى بعد تجمهر عدد من ذوي المصابين بالكورونا ممن يتلقون العلاج بداخله.

 بدوره نفى مدير مستشفى الجاردنز الدكتور فايز ابو حميدان انقطاع التيار الكهربائي عن الاجهزة الطبية .

وطوّقت الأجهزة الأمنية، ليل السبت/ الأحد، مستشفى الجاردنز، في العاصمة عمّان، وأغلقت الطرق المؤدية إليه.

 




 

 


 

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شاهد عيان يكشف تفاصيل ما حصل في مستشفى الجاردنز وتسبب بوفاة والده - فيديو

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