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الوزراء يقدمون استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة

الأحد، 10-10-2021 06:48 م

أبرز الوزراء المغادرين من حكومة الخصاونة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت مصادر مطلعة ، الأحد، إن الوزراء قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل حكومي ، غداً الاثنين .

ومن المتوقع ان يشمل التعديل حقائب الاعلام والمالية والاشغال والنقل والبيئة والصناعة والتجارة والثقافة والطاقة والعدل ووزير دولة.

فيما يمكن أن يعاد النظر بعدد من الوزارات، سواء بالإلغاء او الاستحداث او الدمج، وتشكيل فريقين أحدهما اقتصادي والآخر سياسي لتنشيط عجلة الاقتصاد من جانب وفتح علاقات خارجية وإسناد جوهر مخرجات منظومة السياسة التي انتهت أعمالها من جانب آخر.

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