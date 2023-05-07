الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

زيادة أعداد طلبة العاشر المقبولين بالتعليم المهني العام الدراسي المقبل بنسبة 5%

الزراعة: لا خطورة على الأردن من أسراب الجراد الذي رُصد شمال السعودية

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر قطع صيانة للأجهزة والمعدات

ردود إسرائيلية ساخطة على حكومة نتنياهو بعد تسليمها النائب العدوان للأردن

عقل يطالب بتسعير المحروقات أسبوعياً للاستفادة من الانخفاض العالمي

القوى المدنية السودانية تحث أبو الغيط على التدخل لوقف القتال في السودان

اتفاقيات بين الزراعة والعمل الدولية بقيمة 18 مليون يورو

الاحتلال يهدم منزلين في أريحا

كهرباء إربد تحصل على المعيار الدولي لنظام استمرارية الأعمال

تسجيل زلزال قبالة سواحل تشيلي

الأحد، 07-05-2023 10:28 ص

أبو السمن يفتتح طريق حمرة الصحن في البلقاء

WhatsApp Image 2023-05-07 at 10.29.22 AM


الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأحد، مشروع طريق حمرة الصحن - دير علا في محافظة البلقاء، أمام حركة المركبات، بعد استكمال الأعمال فيه.اضافة اعلان


وقال أبو السمن خلال افتتاح المشروع، إنه تم استكمال الأعمال بالمشروع ضمن الموعد المحدد، ووفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، والذي أجرى مؤخرًا جولة تفقدية للمشروع.

وأضاف، أنه سيتم تحويل حركة السير من خلال طريق حمرة الصحن (تقاطع الصبيحي – ميسرة – حمرة الصحن - الأغوار) كتحويلة رئيسية ثانية لمشروع إعادة تأهيل طريق السلط - مثلث العارضة الذي بلغت نسبة الانجاز فيه نحو 33%، بالإضافة الى تحويلة (وادي حادي - عيرا – الكرامة) وحسب اللوحات الارشادية التي تم وضعها للدلالة والإرشاد في الموقع.

وشدد على أنه جرى تزويد الطريق بعناصر السلامة العامة، والاشارات التحذيرية والارشادية كافة، مبينًا أن الأعمال في المشروع شملت أعمال القطع والردم وطبقات الرصف للطريق وصولا للخلطة الاسفلتية وتصريف مياه الأمطار والعديد من الأعمال اللازمة.

وأكد أبو السمن، أن المشروع سيساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة ورفع مستوى الخدمة على الطريق؛ بما يساهم بتسهيل وتأمين حركة المرور من السلط إلى الأغوار وبالعكس.

كما أكد وزير الأشغال أن الوزارة تولي الأهمية لتنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها، مشددًا على أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة بالتنسيق مع الشركاء البدء بتنفيذ طرق في مناطق مختلفة من المملكة، واعمال صيانة اخرى.

وثمن أبو السمن جهود وتعاون الشركاء في مديرية الأمن العام، طيلة فترة تنفيذ الطريق، بما ساهم في تنفيذ الأعمال ضمن المدد الزمنية المحددة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-05-07 at 1.27.51 PM

الهواري يؤكد أهمية دعم جهود الوقاية من السرطان وعوامل الاختطار

male-carpenter-making-wooden-designer-furniture-fo-2022-01-13-22-27-45-utc

زيادة أعداد طلبة العاشر المقبولين بالتعليم المهني العام الدراسي المقبل بنسبة 5%

6D44F816-BF24-4052-A4F9-C79AABCF65DD

الزراعة: لا خطورة على الأردن من أسراب الجراد الذي رُصد شمال السعودية

صيانة-الاجهزة-المنزلية

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر قطع صيانة للأجهزة والمعدات

O9k2r

ردود إسرائيلية ساخطة على حكومة نتنياهو بعد تسليمها النائب العدوان للأردن

4202329122818416241760

عقل يطالب بتسعير المحروقات أسبوعياً للاستفادة من الانخفاض العالمي

أخبار متعلقة
643568c48261e

الملك يحث المجتمع الدولي على الوقوف ضد الإجراءات التي تحرض على العنف بالأراضي الفلسطينية

1220212091232516854017

تحذيرات هامة من الأمن خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

1681145992885

رئيس الوزراء يجري مباحثات مع نظيره القطري في الدوحة

3202329122524845173290

رئيس الوزراء يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الدوحة

WhatsApp Image 2023-04-09 at 4.57.41 PM

الأشغال تعلن عن انتهاء أعمال صيانة جسور طريق السلط الدائري

3202227142117186826711

الشبول: السياسة العامة للإعلام الحكومي تدعم مسارات الإصلاح