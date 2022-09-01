أبو عاقولة: حركة نقل البضائع لم تتأثر مع العراق

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة أن الأحداث الأمنية في العراق لم تؤثر على حركة نقل البضائع مع الأردن.

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وقال أبو عاقولة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم ترد أي ملاحظات أو شكاوى من قبل السائقين الأردنيين الذين يتنقلون باستمرار بين البلدين، لافتا إلى أن الحركة طبيعية كالمعتاد.



وأضاف أن حركة الشحن وخاصة الترانزيت بين الأردن والعراق نشطة خلال الفترة الحالية وأن الصادرات الأردنية لم تتأثر إطلاقا بالأحداث الأخيرة.



يشار إلى أن العراق شهد اشتباكات مسلحة بين عدد من الفصائل في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد خلال اليومين الماضيين خلفت قتلى ومصابين.