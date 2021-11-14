أبو علي يوعز بدراسة ملاحظات خبراء ضريبة الدخل

الوكيل الاخباري - اكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات اهمية الدور الذي تقوم به الجمعية من حيث السلوك المهني والمساعدة في وضع التشريعات الضريبية ونشر الوعي والثقافة الضريبية.



وحسب بيان صحفي للدائرة اليوم الأحد، قال أبو علي، أن هذه اللقاءات مهمة لغايات إدامة التواصل بين الدائرة والجمعية وتفعيلاً لمبدأ التشاركية بين الطرفين بشكل خاص وبين الحكومة والقطاع الخاص بشكل عام.

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بدوره، اثنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي هاشم حمزه على الدور الذي تقوم به الإدارة الضريبية في تطوير المنظومة الضريبية من خلال رفع كفاءة العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وإنشاء المعهد الضريبي وتحسـين بيئة العـمل وتحسـيـن الوضع المعـيشي للموظفين، إضافة إلى تـطوير الموقع الإلكتروني للدائرة واستحداث العديد من الخدمات التي تقدم من خلال هذا الموقع، وتفعيل مبدأ التشاركية بين الدائرة وبين مؤسسات المجتمع المدني الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حسن الأداء وتوفيراً للوقت والجهد سواءً للعاملين في الدائرة أو المتعاملين معها وزيادة الالتزام الطوعي لدى المكلفين.

وقدم حمزه وأعضاء مجلس الإدارة العديد من الاقتراحات والملاحظات المقدمة من أعضاء الهيئة العامة للجمعية، من أجل تسهيل الإجراءات على متلقي الخدمة.

بدوره، أوعز مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي بدراسة هذه الملاحظات والمقترحات والعمل على تنفيذ ما يمكن تنفيذه لخدمة المكلفين والمراجعين وتبسيط الإجراءات.