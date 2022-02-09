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الأربعاء، 09-02-2022 08:24 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم - تفاصيل

خضتر


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3002.096 طن، توزعت على 1677.788 طن خضار، 1081.780 طن فواكه، و242.529 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 327.872 طن خضار وفواكه. 


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 60 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 70 قرش، بطاطا من 35 إلى 45 قرش، بندورة من 10 إلى 27 قرش، خيار من 20 إلى 55 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الأربعاء:



 




 

 


 

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