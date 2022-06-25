السبت 25-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل الحالة الجوية ليومي السبت والأحد

تقرير دولي: أسعار المواد الغذائية ستبقى مرتفعة والأردن من الدول الأكثر تأثراً

ارتفاع قروض البنوك الأردنية في فلسطين % 0.8

وسيم يوسف يعلق على حادثتي مقتل نيرة وإيمان

أسعار الخضار محلياً السبت

المواصفات تنفي دخول شحنة بنزين غير مطابقة

السعودية تفرج عن أصغر سجين سياسي

هام من شركة الكهرباء للمواطنين حول تشغيل أجهزة التكييف

الأوقاف تدعو جميع الحجاج لإجراء فحص كورونا

الكوفحي: مكافآت لـ1000 موظف إضافي في بلدية إربد

السبت، 25-06-2022 11:42 ص

أسعار الخضار محلياً السبت

0L5A5727


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4960.169 طن، توزعت على 3015.543 طن خضار،1730.399 طن فواكه، و 214.227 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2635.290 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



 




 

 


 

إقرأ ايضا
بنزين- (أرشيفية)

المواصفات تنفي دخول شحنة بنزين غير مطابقة

mt0qthnaspb-w960

هام من شركة الكهرباء للمواطنين حول تشغيل أجهزة التكييف

61d72188c0d6a (2)

الأوقاف تدعو جميع الحجاج لإجراء فحص كورونا

2 (2)

الكوفحي: مكافآت لـ1000 موظف إضافي في بلدية إربد

ذ

السفير العماني يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

جولات تفتيشية على المحلات غير المرخصة في إربد اعتبارا من 1 تموز المقبل

أخبار متعلقة
0L5A5727

انخفاض أسعار الخيار والبندورة محلياً اليوم

خضار1

أسعار الخضار تواصل استقرارها محلياً الخميس

0L5A1045

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم الاربعاء

خضار2

أسعار الخضار محلياً اليوم الاثنين

0L5A1045

أسعار الخضار محلياً اليوم الأحد

0L5A5730

أسعار الخضار محلياً اليوم السبت