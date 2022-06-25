أسعار الخضار محلياً السبت

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4960.169 طن، توزعت على 3015.543 طن خضار،1730.399 طن فواكه، و 214.227 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2635.290 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش.



وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



