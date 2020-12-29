أسماء الذكور والإناث الأكثر تداولا في المملكة عام 2020

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - حصل "الوكيل الإخباري" على قائمة بأكثر أسماء الذكور والإناث تداولا في الأردن ، خلال العام الحالي 2020.



ووفق ما كشفته القائمة ، فقد تصدر اسم محمّد قائمة أسماء المواليد الذكور، الأكثر تداولا بين الأردنيين ، بعدد وصل إلى (7092) ، ويليه اسم آدم (2708)، ويليه اسم يوسف بعدد مواليد بلغ (2555) .

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واحتل المركز الرابع اسم عمر (2529) ، ثم أحمد (2381) ، ويليه اسم كرم (1866) ، ثم اسم شهم (1613) ، وبعده اسم جاد (1348) ، والاسم التاسع في القائمة كان من نصيب اسم علي حيث وصل عدد المواليد الذي حمل الاسم خلال العام الحالي ( 2020) إلى (1285).

أسماء الإناث الأكثر تداولا

أما بالنسبة لأسماء المواليد الإناث الأكثر تداولا ، فقد كان اسم جوري على رأس القائمة فقد بلغ عدد المواليد التي تحمل الاسم (1786) ، ثم اسم سلمى (1594) ، ثم اسم نايا (1288) ، يليه ميرا (1240) .



أما الاسم الخامس فكان من نصيب ليان (1164) ، ثم اسم لين (1137) ، ثم اسم مريم (1122) ، يليه اسم زينة (1118) ، كما حصل اسم وتين على المركز التاسع (1082) ، وفي المركز العاشر فكان من نصيب اسم تولين (1007).

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