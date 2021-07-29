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الخميس، 29-07-2021 12:07 م

أسماء مستحقي قروض صناديق الإسكان العسكري

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الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا الحصول على القرض من صناديق الإسكان العسكري.

ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي إعتباراً من الأحد الموافق 1/8/2021 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان.

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