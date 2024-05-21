أمسية شعرية في الزرقاء بعنوان " الأردن ...العز والمجد"

الوكيل الاخباري- نظمت جمعية منتدى الفضيلة الثقافي بالتعاون مع جمعية الزرقاء للتراث والثقافة ومديرية ثقافة الزرقاء، مساء امس الاثنين، في قاعة مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، أمسية أدبية شعرية بعنوان " الأردن ...العز والمجد".

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وتضمنت الأمسية، مجموعة من القراءات الشعرية، برعاية الناشط ظاهر عمرو وحضور مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي ومساعدة المدير الدكتورة منى سعود وجمع من الكتاب والشعراء والفنانين والمهتمين.



وتحدث الناشط عمرو ومدير الثقافة الزعبي، عن أهمية تعزيز الأنشطة الثقافية الهادفة، من شعر وقصة وخاطرة وفنون مسرحية، إلى جانب إقامة معارض الفن التشكيلي، حيث تسهم الثقافة في الارتقاء بالسلوكيات والممارسات الإنسانية في الحياة المعيشة وتتحول إلى أنماط حياة ذات مستوى عال من الحس والإنسانية والمسؤولية.



وأكد أن الأنشطة الثقافية تعمل على تعزيز الفهم العميق للتراث الثقافي والهوية الوطنية، من خلال المشاركة في هذه الأنشطة، حيث يمكن للأفراد التعرف على جذورهم الثقافية وفهم أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة، كما تساهم البرامج الثقافية المتنوعة في تعزيز التفاهم بين مختلف الثقافات من خلال التعرف على ثقافات الآخرين.



وتضمنت الأمسية التي أدارت فقراتها الكاتبة كفاية عوجان أيضا، مجموعة من القراءات الشعرية التي شارك فيها الشعراء: عقل قدح، وعفاف غنيم ونعمات العزة وصبحي الششتاوي وشفيق عطاونة، حيث قرأوا عددًا من القصائد الوطنية والغزلية والفكرية والفلسفية بأساليب شعرية متنوعة.