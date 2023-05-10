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الأربعاء، 10-05-2023 03:14 م

أميرتان من اليابان تحضران حفل زفاف سمو ولي العهد

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الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة اليابانية أمس الثلاثاء ، أن الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو سوف تزوران الأردن في الفترة من أواخر أيار الجاري وحتى 3 حزيران المقبل لحضور حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

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وأعلنت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري أن الأميرة هيساكو، أرملة الأمير الراحل تاكامادو، ابن عم الإمبراطور الفخري أكيهيتو، ستغادر في 28 أيار الجاري وستغادر الأميرة تسوجوكو في اليوم التالي، بحسب وكالة أنباء “جيجي برس” اليابانية.


وستحضر الأميرتان حفل الزفاف المقرر إقامته في الأول من حزيران المقبل.

 




 

 


 

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