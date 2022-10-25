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الثلاثاء، 25-10-2022 03:09 م

أنباء عن تعديل مرتقب على حكومة بشر الخصاونة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
رجحت مصادر خاصة أن يتقدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة باستقالاتهم اليوم الثلاثاء أو غداً الأربعاء على أبعد تقدير وفق توقعات بإجراء الخصاونة تعديلاً على حكومته التي شكلها قبل عامين.

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وإذا تم التعديل الحكومي سيكون التعديل الخامس على حكومة الخصاونة، وسط أنباء عن شمول 7 – 10 حقائب بالتعديل الوزاري.


وأشارت المصادر إلى أنه في حال تقرر إجراء تعديل وزاري خامس على حكومة الخصاونة، فإن أسماء من مجلس الأعيان ستكون مرشحة للدخول إلى الحكومة.


يشار إلى أن آخر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اظهر أن 33% من الأردنيين يثقون بحكومة الخصاونة بعد مرور عامين على تشكيلها مقارنة بـ 52% كانوا يثقون بها في استطلاع التشكيل في تشرين الأول 2020، مسجلة انخفاضاً مقداره 19 نقطة.

 




 

 


 

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