أنشطة وورش متنوعة بمراكز شبابية في إربد

الوكيل الاخباري - نظمت مراكز شبابية في إربد أنشطة وورش متنوعة بمشاركة شبابية من أعضائها والمجتمع المحلي.



ونفذ مركز شباب وشابات كفر الماء بلواء الكورة بالتعاون مع مديرية زراعة الكورة ورشة تدريبية حول تصنيع المربيات بمشاركة 20 سيدة من المجتمع المحلي، اشتملت على محاضرات وتدريبات تناولت أهمية التصنيع الغذائي المنزلي



واستغلال الموسم الزراعي لإنتاج منتجات عالية الجودة وخالية من المواد الحافظة، والعيوب التصنيعية للمربيات وكيفية تجنبها .

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