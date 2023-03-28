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الثلاثاء، 28-03-2023 11:52 م

"أوقاف إربد الأولى" تقيم المجلس العلمي الهاشمي الأول

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم الثلاثاء في صحن مسجد إربد الكبير المجلس العلمي الهاشمي الأول بعنوان: "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني- حجة الإسلام الإمام الغزالي".

وأكد أستاذ الفقه وأصوله بجامعة جرش، الدكتور عبد الله الوردات، أهمية المجالس العلمية الهاشمية التي تحظى برعاية القيادة الهاشمية، مقدما نبذة تعريفية حول سيرة الإمام الغزالي ومولده ونشأته وحياته وكيفية تلقي علومه ودوره الفذ في إحياء علوم الدين.

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