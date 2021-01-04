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الإثنين، 04-01-2021 11:50 م

أول طائرة قطرية تدخل الأجواء السعودية أقلعت من عمّان

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الوكيل الاخباري - أظهر موقع الطيران العالمي الذي يتتبع حركة الطيران في العالم، أن أول طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية سُمح لها بدخول الأجواء السعودية بعد إعلان الاتفاق على إنهاء الأزمة الخليجية وفتح الأجواء بين السعودية وقطر مساء اليوم الاثنين، قد أقلعت من مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان باتجاه مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

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وكان وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر الصباح أعلن عن اتفاق السعودية وقطر على فتح الأجواء والحدود البرية بينهما اعتباراً من مساء اليوم.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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