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السبت، 04-12-2021 01:44 م

إجراءات جديدة في أمانة عمان بعد ارتفاع إصابات كورونا

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الوكيل الإخباري - اتخذت أمانة عمان الكبرى في ضوء مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا الذي تشهده مختلف دول العالم حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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وبحسب تعميم صادر، عن رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة، يقتصر استقبال متلقي الخدمة في مباني ومرافق أمانة عمّان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ويستثنى من القرار دائرة سوق الخضار المركزي ومسلخ عمّان نظراً لطبيعة عملهم.


وحدد القرار الدخول لمبنى أمانة عمان الرئيسي في منطقة رأس العين من المدخل الشمالي/ شارع عمر مطر "المهاجرين"، والتنسيق مع نقطة شرطة أمانة عمّان لتنظيم عملية الدخول للمبنى.


وأكّد التعميم على مدراء الدوائر والمناطق والوحدات الإدارية المختلفة، التدقيق على متلقي الخدمة والموظفين الحصول على المطعوم وتشديد عملية التفتيش على ذلك، وتشديد الرقابة على الالتزام بارتداء الكمامة من قبل الموظفين والمراجعين قبل الدخول إلى دوائر الأمانة والمرافق التابعة لها وأثناء التواجد فيها، ومسافات التباعد الجسدي المقررة ووضع العلامات الأرضية الإرشادية، ومنع التجمعات داخل المكاتب.


وشدد التعميم الذي تم المباشرة به على القيام بأعمال التعقيم والتطهير اليومي لمباني ومرافق الأمانة قبل ساعة من دخول الموظفين والمراجعين لها، ووضع المعقمات على مداخل المباني والمرافق المختلفة.


ويهدف القرار لغايات المحافظة على الصحة والسلامة والعامة للموظفين ومتلقي الخدمة في موقع العمل، مع الاستمرار في تقديم كافة خدمات امانة عمان الكبرى إلكترونيًّا.


 




 

 


 

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