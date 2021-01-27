إجراءات حكومية مشددة خلال أيام

الوكيل الإخباري - تعمل الحكومة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مؤسسات الدولة المختلفة ، على وضع اللمسات الأخيرة للإجراءات التي من شأنها منع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ، حيث التشديد عليها عملا بالمصلحة الوطنية العليا.

اضافة اعلان



ويأتي ذلك مع بدء تنفيذ الحزمة الثانية ، من خلال إعادة فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والأكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية، حيث سيكون ذلك في الأول من شهر شباط (2).

كما ستعمل الحكومة ، على التشديد على الإجراءات الصحية ، المتمثلة بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، واستخدام المعقّمات ، مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والكوادر العاملة ، وفق البروتوكول الصحي المتّبع .

ومن جهتها أكدت وزارة العمل أن برنامج توكيد يحرص على قيام المنشآت والمحال التجارية باتخاذ الاجراءات الوقائية كاملة مما يوفر حماية للعاملين ومرتادي الأسواق على اختلاف فئاتهم العمرية.



وقالت الوزارة عبر صفحتها على "الفيسبوك" ، الأربعاء، إن البرنامج يعمل على استدامة الأعمال للقطاع الخاص ويساعد على فتح القطاعات المختلفة بطريقة آمنة لصحة المجتمع الأردني.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



