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الأحد، 04-10-2020 02:43 م

إجراءات لتسريع التخليص على ارساليات نقل البريد السريع

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، أن المؤسسة لن تتوانى باتخاذ كافة السبل والاجراءات التي من شأنها تسريع التخليص على ارساليات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد التجميل في المراكز الحدودية والمطارات وتبسيط إجراءات إجازة دخولها إلى المملكة وتذليل ما قد يطرأ من معيقات.

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جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تنظيم العمل في مركز التخليص على إرساليات نقل البريد السريع في مطار الملكة علياء الدولي مع شركة دويتشه بوست انترناشيونال بي.في " دي اتش ال"، اليوم الأحد، بهدف التنسيق المشترك لضمان تسريع إجراءات التخليص على إرساليّات نقل البريد السريع التي تخضع محتوياتها لرقابة المؤسسة وفقاً للتشريعات والقرارات السارية. وبموجب الاتفاقية سيتواجد موظف من المؤسسة في مكتب "دي اتش ال" في مطار الملكة علياء الدولي للتخليص على ارساليات المواد الخاضعة لرقابة المؤسسة والربط الالكتروني باستخدام شبكة ربط آمنه لتراسل وتبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا فيما بينهما وذلك لتسهيل وتسريع الاجراءات.


 




 

 


 

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