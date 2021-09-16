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الخميس، 16-09-2021 07:28 م

إجراء أكثر من 25 ألف فحص كورونا بين طلاب المدارس

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الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، عادل البلبيسي، الخميس، إن أكثر من 25 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا أجري بين طلاب المدارس.

وأضاف البلبيسي عبر قناة المملكة، أن نسبة الإصابات في هذه الفئة منذ فتح المدارس كانت أقل من المتوقع.

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بدوره قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم سامي المحاسيس إن "أقل من 2% من الطلبة أصيبوا بكورونا" ، حيث تم الطلب منهم الالتزام بالتعليم عن بعد . 

 

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