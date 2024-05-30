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الخميس، 30-05-2024 10:09 ص

إجراء انتخابات مجلس طلبة الجامعة الهاشميّة الـ 17 اليوم

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الوكيل الاخباري- يتوجه (29) ألف طالبٍ وطالبةٍ في الجامعة الهاشميّة، اليوم الخميس، لاختيار (71) ممثلًا لهم في مجلس الطلبة السابع عشر.

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وقال رئيس الجامعة الهاشميّة الأستاذ الدكتور خالد هشام الحياري، إن إجراء الانتخابات الطلابية يأتي ترجمة لثلاثية التحديث الوطنيّة لا سيما السياسي منها في تمكين الشباب الجامعي وتعزيز دورهم في المشاركة السياسية، وأضاف إن الجامعة تحرص على ضمان سير العملية الانتخابية وفقا للتعليمات والانظمة والإجراءات المعتمدة وبحيادية وشفافية.


وأَكَّدَ الدكتور الحياري أن الجامعة حريصة على إجراء هذا الاستحقاق الوطنيّ وفق أعلى المعايير المهنية التي تكفل سلامة وسلاسة سير العملية الانتخابية وبما يعزز المشاركة السياسية للشباب الجامعي وتدريبهم على ممارسة العمل الانتخابي البرامجي وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم وبأعلى مستويات الاحساس بالمسؤولية الوطنية. وأوضح الرئيس أن الانتخابات الطلابية تُجرى وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة مع حد العتبة وهو نظام انتخابي مُتقدم يسهم في تشكيل ائتلافات طلابية على أسس برامجية.


وذكر عميد شؤون الطلبة/رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور باسل المشاقبة إن عدد المقاعد في مجلس الطلبة السابع عشر يبلغ 71 مقعدًا موزعة على قائمتين، قائمة الكليّات ومخصص لها 52 مقعدًا، وقائمة الجامعة تضم 15 مقعدًا إضافة إلى ثلاثة مقاعد للطلبة الوافدين ومقعد واحد للطلبة أولي الضرر .

 

وبيّنَ عميد شؤون الطلبة أن عدد المرشحين الإجمالي وصل إلى (197) مرشحًا، إذ تتكون قائمة الجامعة من (45) مرشحًا.


 




 

 


 

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