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الثلاثاء، 05-07-2022 03:43 م

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

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الوكيل الإخباري -  علم موقع "الوكيل الاخباري" أنه صدرت اليوم الثلاثاء، قائمة إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد.
 
وضمن القائمة على عدد من كبار الضباط من مختلف الإدارات.

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وقرر مجلس الوزراء احالة الضباط التالية اسمائهم الى التقاعد .

عميد منهل هاني يعقوب
عميد محمد خير سالم محمد
عميد ركن فيصل مفلح حمدان
عميد ركن مشهور نواف ضيف الله
عميد محمدثائر عبد الرحيم محمد
عميد خليل مهيدي خلف
عميد ماهر ابراهيم ناصر
عميد عمر عبدالله موسى
عميد ركن ماهر علي محمد
عقيد وائل عبدالرزاق مصطفى
عقيد زياد عبدالله احمد
عقيد ركن محمد مسند مفضي
عقيد هايل حمود فلاح
عقيد عمر كمال جميل
عقيد نعمان عايد موسى
عقيد محمدرسول بادي حمدان
عقيد محمد عبد الرحمن عبد اللطيف
عقيد معن احمد محمد
عقيد حسام عبدالكريم احمد
عقيد زياد علي عواد
عقيد خالد محمود سليمان
عقيد اياس صلاح سليم
عقيد هايل سالم احمد
عقيد ابراهيم محمد سرور
عقيد محمد عبد ربه عبد الحميد
عقيد ركن زيد محمد عبيد
عقيد اسامه عيسى موسى
عقيد فواز محمد احمود
عقيد مروان ابراهيم يوسف
عقيد محمد طلال حمد
عقيد احمد محمد محمد
عقيد ثائر علي سالم
عقيد احمد عزام نهار
عقيد علي محمد منصور
عقيد اسماعيل حسن حمود
عقيد عامر خليف زعل
عقيد خالد محمد سليمان
عقيد ضرار حسين سلامه
عقيد ركن طعمه محمد علي
عقيد عقله علي عقله
عقيد ركن منذر محمود عبد المهدى
عقيد انور عاطف عبدالكريم
عقيد فايز خلف مقبل
عقيد اشرف باسم زيدان
عقيد مهند نواف محمد
عقيد مراد محمد عبدالعزيز
عقيد ابراهيم حمدان عواد
عقيد لورنس عبدالهادي فلاح
عقيد معتز احمد عبد الحليم
عقيد عامر محمود ابراهيم
عقيد مروان محمد عيد
عقيد خالد مناور محمود
عقيد اسامه عبدالرحيم محمد

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