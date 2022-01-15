إحباط عملية تلاعب ببطاقة بيان إرسالية مواد غذائية

الوكيل الإخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات، الجمعة، أن كوادر المؤسسة في فرع العقبة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة أحبطت عملية استبدال ملصق بطاقة بيان إرسالية مواد غذائية منشأها غير أردني بملصق يشير إلى أن منشأها أردني وذلك لغايات إعادة تصديرها إلى إحدى الدول المجاورة.

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وأضاف مهيدات، في بيان، أن القائمين على العملية المحبطة حاولوا استغلال الثقة التي يحظى بها المنتج الغذائي الأردني لدى العديد من الدول.



وأشار إلى أن المواد الغذائية ضبطت في ظروف لا تتلائم مع الاشتراطات الصحية اللازمة المعتمدة من قبل المؤسسة.

