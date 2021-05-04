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الثلاثاء، 04-05-2021 03:18 م

إدارة ترخيص السواقين تفتتح خدمة الترخيص من مركبتك

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الوكيل الإخباري - افتتح مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم الثلاثاء، في إدارة ترخيص المركبات والسواقين خدمة الترخيص من مركبتك (Drive Thru) والتي تمكن المواطنين من إتمام معاملات تجديد رخص اقتناء المركبات عبر مسارب خاصة ومن دون النزول من المركبة.

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وأطلع الحواتمة على مسارات الترخيص من المركبات التي تم إنجازها بدقة لخدمة المواطنين، مؤكداً أن مديرية الأمن العام تسعى لتحقيق الرؤى الملكية في رفع سوية الأداء والتخفيف على المواطنين من خلال مثل هذه المشاريع الخلاقة التي تعد جزءاً مهما من استراتيجية الأمن العام في التطوير.


وأوعز مدير الأمن العام للمباشرة بتوسيع ونقل هذه الخدمة لباقي أقسام الترخيص. مؤكداً على ضرورة توسيع نطاقها وتحسينها بما يسهل على المواطنين ويخفف عنهم ويختصر. 

كما وجه مدير الأمن العام إلى إعداد دراسة شاملة حول إنشاء محطات ترخيص مماثلة على الطرق الخارجية لإنشاء عدد منها  وتوسيع رقعة وأماكن الخدمة، التي تستفيد منها كافة المركبات.

ولفت الحواتمة إلى أن مديرية الأمن العام تعكف على إطلاق عدد من المشاريع والخدمات الهادفة لتطوير كافة مناحي الخدمات الأمنية في هذا العام، ويتزامن إطلاقها مع مئوية الدولة الأردنية التي نحتفل بها بالعمل والإنجاز خدمة للمواطن الأردني.

 




 

 


 

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