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الثلاثاء، 14-11-2023 12:22 م

إرادات ملكية بترفيعات في الأمن العام - أسماء

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الارادة الملكية السامية بترفيع الضباط التالية أسمائهم الى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية .

 من رتبة عقيد الى عميد 

- عقيد نايل شفيق مصطفى 

من رتبة مقدم الى عقيد 

-مقدم ازور حسين احمد 

-مقدم احمد حسن حسين 

-مقدم قاسم محمد محمود 

-مقدم ابراهيم عقله ابراهيم
 
-مقدم رشدي جميل عبد الكريم
 
-مقدم احمد فايز موسى
 
-مقدم راغد معن سالم 

وكما صدرت الارادة الملكية بترفيع عدد من الضباط من مختلف التشكيلات الى الرتب التي تلي رتبهم الحالية .

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