إرادات ملكية بترفيعات في الأمن العام - أسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الارادة الملكية السامية بترفيع الضباط التالية أسمائهم الى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية .
من رتبة عقيد الى عميد
- عقيد نايل شفيق مصطفى
من رتبة مقدم الى عقيد
-مقدم ازور حسين احمد
-مقدم احمد حسن حسين
-مقدم قاسم محمد محمود
-مقدم ابراهيم عقله ابراهيم
-مقدم رشدي جميل عبد الكريم
-مقدم احمد فايز موسى
-مقدم راغد معن سالم
وكما صدرت الارادة الملكية بترفيع عدد من الضباط من مختلف التشكيلات الى الرتب التي تلي رتبهم الحالية .
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