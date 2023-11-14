إرادات ملكية بترفيعات في الأمن العام - أسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الارادة الملكية السامية بترفيع الضباط التالية أسمائهم الى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية .



من رتبة عقيد الى عميد



- عقيد نايل شفيق مصطفى



من رتبة مقدم الى عقيد



-مقدم ازور حسين احمد



-مقدم احمد حسن حسين



-مقدم قاسم محمد محمود



-مقدم ابراهيم عقله ابراهيم



-مقدم رشدي جميل عبد الكريم



-مقدم احمد فايز موسى



-مقدم راغد معن سالم



وكما صدرت الارادة الملكية بترفيع عدد من الضباط من مختلف التشكيلات الى الرتب التي تلي رتبهم الحالية .

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