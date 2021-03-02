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الثلاثاء، 02-03-2021 09:23 م

إربد: إقبال لافت لتلقي مطعوم كورونا

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الوكيل الاخباري - شهد مركز تطعيم اللقاحات ضد فيروس كورونا، الذي جرى استحداثه اليوم الثلاثاء في مدينة الحسن الرياضية للشباب بإربد، إقبالا كبيرا من قبل المسجلين على منصة التطعيم.
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وقال مدير مديرية صحة محافظة إربد، الدكتور رياض الشياب، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه جرى توفير 2400 جرعة مطعوم، لافتا إلى أنه تم تطعيم حوالي 1500 شخص حتى الواحدة ظهرا.

وأشار الشياب إلى أن المركز استحدث بالتنسيق مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وبإشراف مركز إدارة الأزمات وخلية أزمة كورونا في محافظة إربد التي يرأسها المحافظ .

 




 

 


 

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