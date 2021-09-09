إربد: اختتام ورشة للحكام الإداريين حول القانون الدولي الإنساني

الوكيل الاخباري - اختتمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اليوم الخميس في إربد، ورشة عمل "القانون الدولي الإنساني وإدارة الأزمات" التي استهدفت الحكام الإداريين في محافظات الشمال الأربع (إربد وجرش وعجلون وجرش).



وأكد المشاركون في الندوة في ختام أعمالها أهمية زيادة بناء قدرات الحكام الإداريين ومعرفتهم بالقانون الدولي الإنساني لرفع مستوى الاستجابة لديهم في التعاطي والتعامل مع الأزمات الطبيعية وغير الطبيعية لا سيما المتصلة بحقوق الإنسان واللاجئ وبناء شراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في هذا المجال.

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