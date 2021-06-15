إربد: حوارية تناقش النظم الغذائية ودعم منظومة الأمن الغذائي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

ناقشت جلسة حوارية نظمتها منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو"،الاثنين، بالتعاون مع مديرية زراعة محافظة إربد، تعزيز القدرات لمواجهة الازمات، في المناطق المعرضة للنزاعات أو الكوارث الطبيعية، لتمكين الأشخاص ذوي العلاقة بالمنظومة الغذائية، من التأهب لحالات عدم الاستقرار.وقال مدير زراعة إربد، الدكتور عبد الوالي الطاهات، خلال الجلسة التي حضرها مجموعة من الخبراء في مجال الأمن الغذائي والزراعي والأزمات، إن التوجيهات الملكية للحكومات، تعتبر بمثابة خارطة طريق، نحو منظومة غذائية مستدامة، وقادرة على تلبية احتياجات المجتمع .