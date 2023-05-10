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الأربعاء، 10-05-2023 11:49 م

إربد: مطالب بحلول تشريعية ومالية لمجالس المحافظات

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الوكيل الاخباري - دعا متحدثون في اجتماع اللجنة الاستشارية لمجلس محافظة إربد، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إيجاد حلول تشريعية تعالج إشكالية تدوير وتصفير موازنات مجالس المحافظات.

وأكد الحضور ضرورة زيادة موازنات مجالس المحافظات بما يتسق مع الأدوار التنموية المطلوبة منها وتفويض أو نقل الصلاحيات للمدراء التنفيذيين في الميدان للإسراع بتنفيذ طرح عطاءات المشاريع وإنجازها قبل نهاية السنة المالية.

وأوصوا مجلس المحافظة بالعمل على توزيع موازنته قطاعيا، بدل توزيعها مناطقيا، وتحديد أولويات الإنفاق في كل سنة مالية على قطاع أو أكثر، وهو ما يسعف المجلس بتحقيق إنجازات تنموية على أرض الواقع يلمس أثرها المواطن.

وأكدوا أهمية تنفيذ المشاريع الكبرى والحيوية على حساب الموازنة العامة كاستكمال طريق إربد الدائري ونفق الثقافة وطريق إربد- أم قيس وطريق إربد -مدينة الحسن الصناعية.

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