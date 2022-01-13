الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 12:46 م

إرشادات من الأمانة للتعامل مع المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري -قدمت أمانة عمّان الكبرى، عددا من الإرشادات للتجار في العاصمة عمّان خلال المنخفض الجوي القادم.اضافة اعلان


وقالت الأمانة، اليوم الخميس، في منشور لها عبر "تويتر" إن على التجار التأكد من تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل ألواح الزينكو.

وشددت على تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية، إلى جانب عدم القاء النفايات عشوائيا، لتجنب إغلاق شبكة تصريف المياه.

كما دعت الامانة للابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول خلال تساقط الأمطار.

ونشرت الامانة أرقام هواتف الطوارئ  065359970  / 065359971

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