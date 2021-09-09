إصدار 31 ألف تصريح عمل حتى الشهر الجاري

الوكيل الاخباري- بلغ عدد تصاريح العمل سارية المفعول الممنوحة لغير الأردنيين حتى الثاني من أيلول الجاري، 31064 ألفا.





وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة أصدرت 112079 تصريحا لعمال غير اردنيين صوبوا أوضاعهم خلال المهلة المسموح بها والتي انتهت يوم الخميس الماضي.



واوضح أن المهلة النهائية لمغادرة العمال المخالفين الراغبين بمغادرة البلاد بلا عودة هي نهاية شهر تشرين الأول المقبل، وفي الوقت ذاته ستطبق الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام إجراءات إبعاد وتسفير الذين لم يصوبوا اوضاعهم.



واشار إلى أن الوزارة ستحصر إلكترونيا أعداد العمال غير الأردنيين المخالفين.

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