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الأحد، 01-10-2023 09:32 ص

إطلاق منصة توعوية خاصة بالأمن السيبراني اليوم

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الوكيل الإخباري - يطلق المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم منصة "SAFE ONLINE" الخاصة بالتوعية بمجال الأمن السيبراني.اضافة اعلان


وسيعقد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة الساعة 11 صباحا مؤتمرا صحفيا يعلن خلاله إطلاق المنصة.

وبحسب المركز الوطني فإن المنصة تتبع له وتهدف لنشر التوعية بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني وستوفر نصائح وإرشادات من شأنها حماية الأفراد في الفضاء السيبراني وتحصينهم من التعرض لحوادث الأمن السيبراني.

وبلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تم رصدها وتعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني في النصف الأول من العام الحالي، 1087 حادثا، بزيادة مقدارها نحو 100% عن عدد الحوادث المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 




 

 


 

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