إطلاق نادي محادثة اللغة الإنجليزية في مأدبا

الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة شباب "كلنا الأردن" الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مأدبا اليوم السبت، فعاليات نادي محادثة اللغة الإنجليزية، بمشاركة 30 شابا وشابة.

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وقال منسق الهيئة في مأدبا الدكتور حسن الشوابكة، إن تعلم مهارات المحادثة باللغة الإنجليزية أصبحت ضرورة في كل مناحي الحياة، لهذا تم إطلاق النادي بهدف تقوية مهارات الشباب في اللغة الإنجليزية وفتح مجالات أوسع في التعلم وبناء القدرات.



وأضاف أن فعاليات النادي تستمر حتى نهاية العام الحالي، وتستهدف مجموعة من الشباب الذين أنهوا متطلبات الدورات التدريبية المتخصصة في اللغة الإنجليزية بمستوياتها المختلفة، لإيجاد مساحة جديدة لتبادل المعارف والخبرات بينهم وتمكينهم من التعبير والتحدث بالإنجليزية بطلاقة.