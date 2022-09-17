إعادة الطفلة الناجية من عمارة اللويبدة ملاك الى المستشفى

الوكيل الاخباري - أعيد إدخال طفلة ناجية من انهيار مبنى في منطقة اللويبدة وسط عمّان، إلى المستشفى بحسب وزارة الصحة السبت، مشيرة إلى حالتين أخريين ما زالتا تتلقيان العلاج.



وقال الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية، رائد الشبول، لـ "المملكة"، إن الطفلة البالغة من العمر 5 أشهر التي أخرجتها فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني من تحت أنقاض المبنى المنهار "حالتها مستقرة".



وبحسب الشبول "تم تخريج الطفلة ملاك مساء يوم الخميس لكن تبلغت عصر اليوم بعودتها إلى المستشفى للأسف ...".



وأوضح بالنسبة لحالة الطفلة، " كان هناك كسر بسيط شعري في رأس الجمجمة وكان بسيطا وغير مزاح، حيث تم إجراء صورة طبقية لها ولا يدل على نزيف وإنما هناك تجمع دموي والآن خرج منه سائل بسيط"، وشرح: "أعتقد أنه التهاب سطحي بسيط وهي بحاجة إلى مضاد حيوي من 48-72 ساعة ثم تغادر وتتلقى العلاج عن طريق الفم، وحالتها مستقرة".

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