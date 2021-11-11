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الخميس، 11-11-2021 07:17 م

إعادة 6600 عامل وعاملة من أصل 10 آلاف أنهيت خدماتهم منذ بداية جائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة العمل محمد زيود، إنه ورد إلى وزارة العمل شكاوى بحق 8 آلاف منشأة بإنهاء خدمات للعاملين منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأضاف زيود عبر قناة المملكة، أن عدد الأشخاص الذين انهيت خدماتهم 10 آلاف شخص تمت إعادة 6600 عامل وعاملة.

وبين أن 3400 عامل أنهيت خدماتهم بشكل قانوني لا يخالف أوامر الدفاع أو قانون العمل.

وأشار زيود إلى أن أمر الدفاع رقم 6 وبلاغاته متعلقة بوزارة العمل، والذي حد من تسريح العمالة والحفاظ على استدامة الأعمال وديمومتها.

وأكد أنه منذ الجائحة ورد إلى الوزارة 110 آلاف شكوى واستفسار عمالي جل هذه الشكاوى تتعلق بإنهاء الخدمات وتأخير الأجور.

وأوضح أنه ورد للوزارة شكاوى بحق 22 ألف منشأة بتأخير الأجور، مشيرا إلى أن أكثر من 17700 التزمت بدفع الأجور ويعمل بها أكثر من 370 ألف عامل وعاملة.

وأضاف أن أكثر من 300 شكوى كانت متعلقة بالحد الأدنى للأجور منذ بداية 2021، فيما تم حل أكثر من 90% من الشكاوى الواردة للوزارة.

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