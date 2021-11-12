إعطاء نحو 2.5 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة محليا

الوكيل الإخباري- أعطيت في المملكة نحو 2.5 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة ماضية، وفق ما أظهرت بيانات لوزارة الصحة الجمعة.



اضافة اعلان



وتوزعت الجرعات المعطاة البالغة 2531 جرعة، على 835 جرعة أولى و1696 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.



ووصل عدد الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي إلى 7632014 جرعة، توزعت على 4031732 جرعة أولى و3600282 جرعة ثانية.



ويبلغ عدد المسجلين على المنصة الخاصة التي أطلقتها وزارة الصحة 4402645 مسجلا.

اظهار أخبار متعلقة

