إعلام اليرموك ومرصد حقوق الإنسان يبحثان التعاون المشترك

الوكيل الاخباري - بحث عميد كلية الإعلام بجامعة اليرموك الدكتور تحسين منصور لدى لقائه اليوم الثلاثاء الرئيس التنفيذي لجمعية المرصد الوطني لحقوق الإنسان في إربد، المحامي فارس كريزم سبل التعاون المشترك في مجال قضايا الاعلام وحقوق الانسان .



وأكد الدكتور منصور خلال اللقاء استعداد الكلية من خلال إذاعة الجامعة "يرموك اف ام"، بتقديم الدعم الإعلامي وتغطية كافة أنشطة وبرامج المرصد التي تصب في تنمية المجتمع المحلي.



ورحب بتنفيذ برامج إذاعية مشتركة تدعم وتعزز التوعية الوطنية بحقوق الإنسان الأردني وواجباته تجاه وطنه ومجتمعه وإقامة برامج تنموية مشتركة بين الطرفين.

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