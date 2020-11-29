الأحد 29-11-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 29-11-2020 02:25 م

إعلان هام صادر عن أمانة عمان

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الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان، توقف اصدار خدمة براءة الذمة الالكترونية اعتبارا من اليوم الأحد ولغاية الخامس من الشهر المقبل بسبب أعمال الصيانة والتطوير على النظام الالكتروني.

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وبينت انه سيتم إيقاف خدمة إصدار براءة الذمة الخاصة بالافراد والشركات والموجهة للجهات التالية: المحاكم الشرعية ( التركات /التخارج) ووزارات الخارجية وشؤون المغتربين والداخلية والتنمية الاجتماعية والعدل والصحة والتربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وإدارة ترخيص السير والمركبات وشركة مياهنا وشركة الكهرباء الاردنية ومراقب عام الشركات /وزارة الصناعة والتجارة.


 




 

 


 

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