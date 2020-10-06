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الثلاثاء، 06-10-2020 01:25 م

إعلان هام من التعليم العالي

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الوكيل الإخباي- أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2020 / 2021

حيث أن موعد عقد الامتحان : يوم الأربعاء الموافق 7 / 10 / 2020 وسيكون هناك جلستين:

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الأولى تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، و تستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.
الثانية تبدأ في تمام الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى الساعة الخامسة عصراً.
مكان عقد الامتحان للجلستين  : الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)


يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية:


الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.


ملحوظات في غاية الأهمية:


• الامتحان محوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.


• على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول.


• يحظر على الطالب إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة.


• تتمنى الوزارة على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، نظراً لعدم توافر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.


• التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة وإرتداء الكمامات والقفازات والحرص على التباعد الجسدي وبخلاف ذلك لن يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان.


• في حال كان الطالب مقيماً في منطقة أو حي مطبق عليه الحظر الكامل الرجاء التواصل مع السيد محمود القيسي/ مساعد أمين عام وزارة التعليم والبحث العلمي على هاتف رقم (0799232393)، والذي سيعمل على التنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.


ملاحظة هامة جدا: عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين


للإطلاع على أسماء الطلبة المدعوين للامتحان في كل جلسة الرجاء الدخول إلى الرابط الآتي:


http://www.admhec.gov.jo/BasicAnnouncement36.aspx


 




 

 


 

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