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الأربعاء، 09-02-2022 11:12 م

إغلاق باب الترشح لانتخابات مجالس 3 شعب في نقابة المهندسين

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الوكيل الاخباري - أعلنت نقابة المهندسين، اليوم الاربعاء، عن إغلاق باب الترشح لمجالس ثلاث شعب هندسية، هي (شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المناجم والتعدين والشعبة الميكانيكية)، حيث سيتم إجراء انتخابات مجالس الشعب المذكورة في 25 من شهر شباط الجاري.

وبلغ عدد المترشحين لانتخابات مجلس شعبة الهندسة المدنية 20 مترشحا، فيما بلغ عدد المترشحين للهيئة المركزية للشعبة المدنية 49، وعدد المترشحين لانتخابات مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية 17، كما بلغ عدد المترشحين للهيئة المركزية للشعبة الميكانيكية 42 مترشحا.

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