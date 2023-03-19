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الأحد، 19-03-2023 06:23 ص

إغلاق باب الترشح لرئاسة بلدية باب عمّان اليوم

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الوكيل الإخباري - تغلق الهيئة المستقلة للانتخاب، الأحد، باب الترشح لانتخابات رئاسة بلدية باب عمّان التابعة لمحافظة جرش، المقرر إجراؤها في 29 نيسان المقبل.

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وتأتي انتخابات رئاسة بلدية باب عمّان بعد وفاة رئيسها بحادث تصادم خلال توجهه لحضور ورشة عمل في محافظة السلط، مطلع العام الحالي.


وتنص المادة 49 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 على أنه "إذا توفي رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي يُبلغ ذلك للهيئة وللوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية"، كما نصت الفقرة أ من المادة 50 "إذا شغر مركز رئيس البلدية لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها 4 أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق إلا إذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة إذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام رئيس البلدية لنهاية المدة المقررة، وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب للرئيس للمدة المتبقية".


 




 

 


 

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