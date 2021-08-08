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الأحد، 08-08-2021 09:43 ص

إغلاق قاعة أفراح في محافظة الزرقاء لعدم التزامها بأوامر الدفاع

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الوكيل الإخباري - وجهت الفرق التفتيشية لضباط الارتباط التابعين لوزارة الصحة في محافظة الزرقاء، الأحد، قراراً بإغلاق إحدى قاعات الأفراح بعد رصد مخالفتها أمر الدفاع وتواجد ما يزيد عن 130 شخص داخل القاعة وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل القاعات.

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ويأتي ذلك ضمن الحملة الرقابية المشددة التي تنفذها وزارة الصحة على المنشآت في جميع محافظات المملكة بهدف التحقق من التزام المنشآت الاقتصادية بما فيها قاعات الأفراح بأوامر الدفاع بهدف الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا وحماية المجتمع.


 




 

 


 

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