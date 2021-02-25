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الخميس، 25-02-2021 12:29 م

إغلاق محاكم السلط وصويلح وعمان الشرعية للمنطقة الجنوبية اليوم

محكمة-عمان-الشرعية-القضايا


الوكيل الاخباري - قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إغلاق محكمة السلط وصويلح وعمان الشرعية للمنطقة الجنوبية /توثيقات، لمدة 24 ساعة، اعتبارا من اليوم الخميس، جراء إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.

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‏‎وقال سماحته في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن رؤساء المحاكم خلال فترة الإغلاق، سيقومون بتنظيم جداول مواعيد القضايا المقرر النظر بها إلى مواعيد جديدة، وسيجري الاعلان عنها وفق الإجراءات القانونية.


‏‎وأضاف أن القرار جاء للعمل على تعقيم مبنى المحاكم وإجراء الفحوصات الطبية للكادر الوظيفي استنادا للإجراءات القياسية الصادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات.


ودعا سماحته إلى توخي اقصى درجات الالتزام بإجراءات السلامة العامة، من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، ومتابعة وتنفيذ كل ما يصدر من تعليمات عن الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.


--(بترا)

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