إغلاق محكمتي الرصيفة ومأدبا الشرعيتين بسبب كورونا

الوكيل الاخباري- قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إغلاق محكمتي الرصيفة الشرعية، ومأدبا الشرعية، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من يوم غد الاثنين ولغاية مساء يوم الاربعاء المقبل، إثر إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.

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‎وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري، إن رؤساء المحاكم خلال فترة الإغلاق سيقومون بتنظيم جداول مواعيد القضايا المقرر النظر بها إلى مواعيد جديدة، وسيعلن عنها في داخل تلك المحاكم حال صدورها.



‎وأضاف العمري، أن القرار جاء للعمل على تعقيم مبنى المحكمتين وإجراء الفحص الطبي لباقي الكادر الوظيفي، استنادا للإجراءات الصحية المتبعة وحفاظا على سلامة الكادر الوظيفي ومتلقي الخدمة.

المصدر: بترا



