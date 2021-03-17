إغلاق محكمتي وادي السير والقصر الشرعيتين اليوم

الوكيل الإخباري- قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إغلاق محكمتي وادي السير والقصر/القضايا الشرعيتين، اليوم الأربعاء، على أن يستأنف العمل يوم غد فيهما، إثر إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.

اضافة اعلان



وأوضحت دائرة قاضي القضاة،في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي استنادا لقرار فريق الاستجابة لأزمة كورونا في الدائرة، المتضمن التوصية بالإغلاق جراء إصابة عدد من الموظفين، وحفاظا على الكادر الوظيفي ومتلقي الخدمة، ولتعقيم مبنى المحكمة وإجراء الفحص الطبي لبقية الكادر الوظيفي.



وأشار البيان إلى أن رؤساء المحاكم سيقومون بتنظيم جداول مواعيد القضايا المقرر النظر فيها في فترة الإغلاق إلى مواعيد جديدة، وسيعلن عن تلك المواعيد داخل المحاكم، وفق الاجراءات القانونية.



