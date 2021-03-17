الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العودات يؤكد على العمل الجاد لخدمة حاضر الأردن ومستقبله

أموال الأيتام تعلق الدوام بمبنى الادارة العامة غدا

مدير مستشفى السلط لـ الوكيل : لم يحدث أمس انقطاع للاكسجين

اربد: مستشفى الاميرة بسمة ضاعف احتياطيات الاوكسجين منذ بدء الجائحة

إغلاق فرع مؤسسة الإقراض الزراعي اليوم في الطفيلة

أول ردة فعل لفتى الزرقاء بعد إصدار حكم الإعدام - فيديو

نقابة المطاعم لـ الوكيل : خدمة الدليفري ستتوقف خلال الحظر الشامل

الأمن يوضح تفاصيل القبض على شخص اعتدى على دورية أمنية في عمان

برنامج الوكيل يستجيب فورا لاتصال مواطن طلب المساعدة في اجراء فحص كورونا

التربية : الاختبار الوطني لتحسين مستوى طلبة الرابع

الأربعاء، 17-03-2021 10:53 ص

إغلاق محكمتي وادي السير والقصر الشرعيتين اليوم

مدعي-عام


الوكيل الإخباري- قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إغلاق محكمتي وادي السير والقصر/القضايا الشرعيتين، اليوم الأربعاء، على أن يستأنف العمل يوم غد فيهما، إثر إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.

اضافة اعلان

وأوضحت دائرة قاضي القضاة،في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي استنادا لقرار فريق الاستجابة لأزمة كورونا في الدائرة، المتضمن التوصية بالإغلاق جراء إصابة عدد من الموظفين، وحفاظا على الكادر الوظيفي ومتلقي الخدمة، ولتعقيم مبنى المحكمة وإجراء الفحص الطبي لبقية الكادر الوظيفي.


وأشار البيان إلى أن رؤساء المحاكم سيقومون بتنظيم جداول مواعيد القضايا المقرر النظر فيها في فترة الإغلاق إلى مواعيد جديدة، وسيعلن عن تلك المواعيد داخل المحاكم، وفق الاجراءات القانونية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120207142824577159699

أموال الأيتام تعلق الدوام بمبنى الادارة العامة غدا

3202114121718809900847

مدير مستشفى السلط لـ الوكيل : لم يحدث أمس انقطاع للاكسجين

1120201512659228945451

اربد: مستشفى الاميرة بسمة ضاعف احتياطيات الاوكسجين منذ بدء الجائحة

5fd0cffce3900

محكمة أمن الدولة تعلن براءة 7 من المتهمين بقضية فتى الزرقاء

29683_27936

إغلاق فرع مؤسسة الإقراض الزراعي اليوم في الطفيلة

فتى الزرقاء

أول ردة فعل لفتى الزرقاء بعد إصدار حكم الإعدام - فيديو

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

مؤتمر صحفي للكشف عن قرارات هامة اليوم

وزارة-التنمية-الاجتماعية-أرشيفية-680x430-1

التنمية: تعليق الدوام في مديريتي وادي السير ولواء الشوبك

2202124201749176633536

تعميم هام من رئيس الوزراء يدخل حيز التنفيذ الأحد

1202125123014232430039

لجنة الأوبئة : نسبة الإيجابية في فحوص اليوم صادمة

220211417147399773504

الفحوصات الايجابية لفيروس كورونا مستمرة بالارتفاع في الاردن

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم