إغلاق مصنعين ومسلخ دجاج في الزرقاء

الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر مديرية بيئة محافظة الزرقاء، خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية اليوم، على المصانع والمشاغل والمنشآت التجارية، مصنعين ومسلخ دجاج وحولت مالكيها الى المدعي العام، بسبب مخالفتها للاشتراطات البيئية اللازمة.

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وبين مدير المديرية المهندس حيدر الربابعة في تصريح صحفي، ان أحد هذه المصانع مختص بتصنيع الأثاث حيث تم اغلاقه بسبب تناثر النفايات بشكل يضر بالبيئة، والمصنع الثاني مختص بصناعة الأنابيب حيث أنه يعمل دون الحصول على التراخيص والموافقات البيئية الرسمية اللازمة، بينما تم اغلاق مسلخ الدجاج بسبب عدم وجود محطة معالجة، وعدم الاهتمام بالأمور البيئية وتصريف المياه الصناعية العادمة وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون البيئة .



