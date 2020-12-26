السبت 26-12-2020
الوكيل الاخباري

حقيقة فيديو تبادل اطلاق النار بالصويفية

تطورات جديدة بشأن دوام المدارس بالاردن

توصية هامة بشان التأمين الصحي الحكومي

قرارات سارة تدخل حيز التنفيذ بعد أيام

وفيات السبت 26/12/2020

فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار .. السبت

قراران هامان يترقب الاردنيون تفاصيلهما مع دخول العام الجديد

مؤشر قوي على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

فرنسا تسجل 159 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مكافحة الأوبئة : فحص الـ PCR ليس بالدقة الكافية لكشف طفرات كورونا الجديدة

السبت، 26-12-2020 01:03 م

إغلاق مصنعين ومسلخ دجاج في الزرقاء

19


الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر مديرية بيئة محافظة الزرقاء، خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية اليوم، على المصانع والمشاغل والمنشآت التجارية، مصنعين ومسلخ دجاج وحولت مالكيها الى المدعي العام، بسبب مخالفتها للاشتراطات البيئية اللازمة.

اضافة اعلان

وبين مدير المديرية المهندس حيدر الربابعة في تصريح صحفي، ان أحد هذه المصانع مختص بتصنيع الأثاث حيث تم اغلاقه بسبب تناثر النفايات بشكل يضر بالبيئة، والمصنع الثاني مختص بصناعة الأنابيب حيث أنه يعمل دون الحصول على التراخيص والموافقات البيئية الرسمية اللازمة، بينما تم اغلاق مسلخ الدجاج بسبب عدم وجود محطة معالجة، وعدم الاهتمام بالأمور البيئية وتصريف المياه الصناعية العادمة وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون البيئة .

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fffff

حقيقة فيديو تبادل اطلاق النار بالصويفية

12202025222349123512191

تطورات جديدة بشأن دوام المدارس بالاردن

af7b0a4f-29f5-403f-97a3-a8232bfb33a2

الصحة تبرر تأخر العمل بمستشفى عمان الميداني

ee102393-94f3-4d13-81d0-79b0a5ba43f5

إسعاف 2875 حالة مرضية خلال الحظر الشامل

DXKnNg9IKdWbeTcc0pTrvQQc7J68fqZ0oXIthJen

توصية هامة بشان التأمين الصحي الحكومي

13

الغذاء والدواء: لم نتسلم طلبا لإجازة لقاح موديرنا

أخبار متعلقة
unnamed

مياهنا تنفذ صيانة طارئة على خط مياه رئيسي - أسماء المناطق المتأثرة

12202014175845624616751

مداهمات أمنية والقبض على مطلوبين بعد مقاومة رجال الامن

QicpD57vay0QBYADmELpV15KoHwpLjiGgSZHuchf

الكشف عن آخر تطورات قضية فتى الزرقاء

5fdee9dc2359c

إنهاء العمل بجزء من مشروع الباص سريع التردد

257952_11_1573920904

الخلايلة يرعى اليوم الخيري لصندوق الزكاة في الزرقاء

3202017203349977840181

عودة العمل بعيادات الاختصاص في مستشفى الزرقاء