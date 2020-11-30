إغلاق 1164 منشأة مخالفة لأمر الدفاع 20

الوكيل الإخباري- نفذت جهات الرقابة المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 فيما يخص متابعة مدى التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية وتشمل 13 وزارة وجهة حكومية أكثر من 60 ألف زيارة لمنشآت مختلفة من 10/25/ 2020 إلى فترة 2020/11/28 في مختلف مناطق المملكة.

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ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها الجهة المنسقة لعمل الجهات الرقابية بموجب أمر الدفاع 20 فقد تم مخالفة إغلاق 1164 منشأة من مختلف القطاعات فيما تم تحرير مخالفات بحق 2034 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.



واستناداً إلى البيانات فقد أغلقت الجهات الرقابية 713 سوبر ماركت ومحلات بيع مواد تموينية وخضار و13 محلا تجارياً في مجالات أخرى.



كما تم إغلاق 41 مخبزا و45 محلا لبيع الألبسة و92 مطعما ومقهى و80 محلا لبيع أدوات منزلية و6 ملاحم و10 مصانع و13 محلا لبيع مواد البناء ومنشأتين زراعيتين فيما تم اغلاق عدد من المنشآت في مجالات.





