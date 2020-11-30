الإثنين 30-11-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الإثنين 30/11/2020

إغلاق 1164 منشأة مخالفة لأمر الدفاع 20

مؤتمر حكومي هــام اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء لطيفة اليوم

تعليق الدوام بأقسام في بلدية دير أبي سعيد اليوم لتسجيل اصابات بكورونا

القوة الأردنية المشاركة في تمرين سيف العرب تعود إلى أرض الوطن

ديوان الخدمة المدنية للوكيل : قمنا بتعيين 2112 وظيفة في الصحة وهي ارقام قياسية

الصحة للوكيل : اعداد اصابات كورونا ستتراجع ولكن بتفاوت والأهم التزام المواطن

وزارة الطاقة توضح للوكيل تفاصيل الحصول على دعم نظام الخلايا والسخانات الشمسية

الإثنين، 30-11-2020 09:09 ص

إغلاق 1164 منشأة مخالفة لأمر الدفاع 20

5fc4976107944


الوكيل الإخباري- نفذت جهات الرقابة المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 فيما يخص متابعة مدى التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية وتشمل 13 وزارة وجهة حكومية أكثر من 60 ألف زيارة لمنشآت مختلفة من 10/25/ 2020 إلى فترة 2020/11/28 في مختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان
 

ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها الجهة المنسقة لعمل الجهات الرقابية بموجب أمر الدفاع 20 فقد تم مخالفة إغلاق 1164 منشأة من مختلف القطاعات فيما تم تحرير مخالفات بحق 2034 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.


واستناداً إلى البيانات فقد أغلقت الجهات الرقابية 713 سوبر ماركت ومحلات بيع مواد تموينية وخضار و13 محلا تجارياً في مجالات أخرى.


كما تم إغلاق 41 مخبزا و45 محلا لبيع الألبسة و92 مطعما ومقهى و80 محلا لبيع أدوات منزلية و6 ملاحم و10 مصانع و13 محلا لبيع مواد البناء ومنشأتين زراعيتين فيما تم اغلاق عدد من المنشآت في مجالات.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1200px-Dead_Sea_Jordanian_Side_05

إعادة فتح طريق البحر الميت باتجاه واحد

1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

لجنة الأوبئة: جائحة كورونا بدأت بالتراجع في الأردن

رئاسة

مؤتمر حكومي هــام اليوم

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

تعليق الدوام بأقسام في بلدية دير أبي سعيد اليوم لتسجيل اصابات بكورونا

1606686171529

القوة الأردنية المشاركة في تمرين سيف العرب تعود إلى أرض الوطن

1280x960-2

ديوان الخدمة المدنية للوكيل : قمنا بتعيين 2112 وظيفة في الصحة وهي ارقام قياسية

أخبار متعلقة
11202026235824677223328

الصحة : هذه فرصتنا للعودة الى الوضع السابق

b60d670f-5f80-40f2-82f5-eec193d7dbfd

تعرف على عقوبة تكرار مخالفة الكمامة بالاردن

1120202016275448374235

توضيح حكومي حول الحظر الشامل

395992_1_1606070546

العوايشة يكشف حالات المخالفات على الكمامات داخل المركبات

11202019165937484935322

القطامين يكشف شروط عودة فرض الحظر الشامل

246166

حملة لارتداء الكمامة بالعقبة