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إغلاق 12 منشأة غذائية وإيقاف 120 وإنذار 1871

الثلاثاء، 27-04-2021 03:03 م

إغلاق 12 منشأة غذائية وإيقاف 120 وإنذار 1871

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الوكيل الاخباري  - أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية المناطق في المؤسسة نفذت ما مجموعه 2666 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة منذ بداية شهر رمضان ضمن حملتها الرقابية الشاملة للتفتيش على المنشآت الغذائية خلال رمضان.
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وكشف مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن هذه الجولات الرقابية نتج عنها جملة من الإجراءات الرقابية شملت إغلاق 12 منشأة غذائية مخالفة نتيجة لمخالفتها الإشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة وإيقاف 120 منشأة عن العمل وإنذار 1871.

وفي السياق ذاته، أشار مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش أتلفت 2511 لتر من المواد الغذائية السائلة و 8018 كغم من المواد الصلبة لغايات منع تداول أي مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات المعتمدة من قبل المؤسسة ووصولها للمواطنين.

 




 

 


 

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