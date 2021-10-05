إغلاق 21 حضانة بالأردن

الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن شهر أيلول الماضي، الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس ، اليوم الثلاثاء، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.



وبحسب التقرير، قدمت مديريات الوزارة المساعدات النقدية لنحو 6140 أسرة، فيما استفادت 5025 أسرة من المساعدات العينية، وتم إجراء 3591 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و79 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و14 دراسة لتسوية حقوق الورثة.



وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 150 طلبا، وجرى استقبال 86 طلبًا لصيانة مساكن، وبناء 15 مسكنا للأسر الفقيرة، وصيانة 12 مسكنا للأسر الفقيرة، وإجراء 56 دراسة لأسر منتجة.



واستقبلت مديريات الوزارة 92 طلبًا لترخيص حضانات، وأغلقت 21 حضانة، وأنذرت 13 أخرى، كما استقبلت الشهر الماضي 81 طلبا لغاية الاحتضان، وأجرت 54 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 33 طفلًا.