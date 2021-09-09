إغلاق 4 مطاعم ومحل حلويات في الزرقاء

الوكيل الاخباري - أغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الزرقاء خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية اليوم الخميس، 4 مطاعم شاورما ومحل حلويات بسبب استخدام مياه ملوثة.



وقال مدير المديرية الدكتور خالد عبد الفتاح، في تصريح صحفي، إن الكوادر الصحية أغلقت ايضا محل كوفي شوب لعدم التقيد بأوامر الدفاع بتقديم الأراجيل في الأماكن المغلقة، إضافة إلى عدم الحصول على التراخيص الصحية اللازمة.

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