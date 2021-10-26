الثلاثاء 26-10-2021
الوكيل الاخباري

اضراب معلمين في بعض مدارس المملكة

العواد يتوقع زيادة الإقبال على المقاهي بعد السماح بالاراجيل

مياه تخرج من لوحة اعلانية في إربد والبلدية توضح

كورونا أسهمت في خفض أعداد الموقوفين إداريا في الأردن إلى 21 ألفا

ولي العهد يشارك في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -صور

الطاقة لـ الوكيل: اجتماع وزاري ثلاثي بين الأردن ولبنان وسوريا الخميس المقبل

العميد يوسف زريقات مديرا للخدمات الطبية خلفا لعميش

شهادات مطعوم كورونا تباع في الأسواق ووزارة الصحة ترد

استطلاع رأي: 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء

173 حكما بالإعدام في المملكة

الثلاثاء، 26-10-2021 10:37 ص

إقامة 758 مشروعاً للمتقاعدين العسكريين من المحفظة الإقراضية

10202125145945732304618


الوكيل الاخباري– قال مدير الجمعيات وتعزيز الإنتاجية في المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء العميد المتقاعد جمعة الثوابية، إنه تمت إقامة 758 مشورعاً إنتاجياً وخدمياً من خلال المحفظة الإقراضية.اضافة اعلان


وقال، إنه ومن خلال المتابعة الميدانية لهذه المشاريع فقد فاقت نسبة نجاحها 93%، حيث قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي للمحفظة الإقراضية مبلغ 3 مليون دينار على 3 مراحل.

وأضاف أن المؤسسة تُقدم خدمات عديدة لمنتسبيها من بينها برنامج المحفظة الإقراضية، حيث تُشجع المتقاعدين على اختيار مشروعاتهم الخاصة ومن ثم تقوم بعمل جدوى اقتصادية مجانية لهذه المشاريع لإقرارها.

وتابع أن الهدف من المحفظة الإقراضية هو خلق فرص عمل للمتقاعدين وأبنائهم وتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، والحد من البطالة والفقر، وعكس الخبرات المتراكمة للمتقاعدين على التنمية الاقتصادية.

وبين الثوابية: نحن في نهاية المرحلة الثالثة من التمويل، حيث أطلق المدير العام المرحلة الرابعة من برنامج المحفظة الإقراضية، حيث ستبدأ فترة التسجيل في 1 تشرين الثاني وتستمر لغاية 14 تشرين ثاني 2021، حيث يتم منح قروض سقفها الأدنى 2000 دينار والأعلى 7000 دينار، مشيرا إلى أن هذه القروض دون فوائد وتمنح حسب صافي راتب المتقاعد العسكري.

وأشار الثوابية إلى أن المشاريع كثيرة منها الزراعية والصناعية وفتح مطاعم و”سوبرماركت” ومحلات لتصنيع الحلويات، بالإضافة إلى المشاريع المنزلية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
14586839202612bb288b35be7b80e94127764a639be69defe37

اضراب معلمين في بعض مدارس المملكة

مطعم خاص

العواد يتوقع زيادة الإقبال على المقاهي بعد السماح بالاراجيل

وزير-الأوقاف-والشؤون-والمقدسات-الإسلامية-الدكتور-محمد-الخلايلة-e1600100413633

الخلايلة: خطة لزيادة عدد حراس المسجد الأقصى

main_image5e7f961889330

مياه تخرج من لوحة اعلانية في إربد والبلدية توضح

maxresdefault (1)

الردايدة: خطة النمو الأخضر تمس قطاعات الطاقة وإدارة النفايات والمياه

4202116185423575725808

وزير الزراعة يدعو إلى تفعيل لجنة تتبع سلامة المنتجات

أخبار متعلقة
مصاري 2

المتقاعدين العسكريين تعلن عن بدء التقدم للاستفادة من المحفظة الإقراضية