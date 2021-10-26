إقامة 758 مشروعاً للمتقاعدين العسكريين من المحفظة الإقراضية

الوكيل الاخباري–

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قال مدير الجمعيات وتعزيز الإنتاجية في المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء العميد المتقاعد جمعة الثوابية، إنه تمت إقامة 758 مشورعاً إنتاجياً وخدمياً من خلال المحفظة الإقراضية.وقال، إنه ومن خلال المتابعة الميدانية لهذه المشاريع فقد فاقت نسبة نجاحها 93%، حيث قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي للمحفظة الإقراضية مبلغ 3 مليون دينار على 3 مراحل.وأضاف أن المؤسسة تُقدم خدمات عديدة لمنتسبيها من بينها برنامج المحفظة الإقراضية، حيث تُشجع المتقاعدين على اختيار مشروعاتهم الخاصة ومن ثم تقوم بعمل جدوى اقتصادية مجانية لهذه المشاريع لإقرارها.وتابع أن الهدف من المحفظة الإقراضية هو خلق فرص عمل للمتقاعدين وأبنائهم وتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، والحد من البطالة والفقر، وعكس الخبرات المتراكمة للمتقاعدين على التنمية الاقتصادية.وبين الثوابية: نحن في نهاية المرحلة الثالثة من التمويل، حيث أطلق المدير العام المرحلة الرابعة من برنامج المحفظة الإقراضية، حيث ستبدأ فترة التسجيل في 1 تشرين الثاني وتستمر لغاية 14 تشرين ثاني 2021، حيث يتم منح قروض سقفها الأدنى 2000 دينار والأعلى 7000 دينار، مشيرا إلى أن هذه القروض دون فوائد وتمنح حسب صافي راتب المتقاعد العسكري.وأشار الثوابية إلى أن المشاريع كثيرة منها الزراعية والصناعية وفتح مطاعم و”سوبرماركت” ومحلات لتصنيع الحلويات، بالإضافة إلى المشاريع المنزلية.